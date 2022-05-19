Что нужно делать Украине для получения статуса кандидата в ЕС: Эксперт назвала шаги

Поскольку времени между подачей вывода Еврокомиссии по статусу Украины кандидата в Евросоюз и Советом ЕС будет очень мало, тамошние ответственные за вопросы ЕС представители правительства формируют позиции уже сегодня, не ожидая вывода, пишет в статье директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

Что нужно сейчас делать Украине?

Эксперт называет такие шаги:

— Продемонстрировать, что у Украины есть видение интеграции в ЕС, которое не ограничивается требованием статуса кандидата в июне и немедленными переговорами о членстве сразу после июня. Таким видением может быть готовность к четкой поэтапной интеграции — кандидатство, общий рынок (single market), доступ к четырем свободам и тогда уже членство. Фактически после предоставления кандидатства перейти к созданию аналога Европейской экономической зоны (EEA), которая помогла довольно быстро интегрироваться в ЕС Австрии, Швеции и Финляндии. Эту модель можно распространить и на страны Западных Балкан, и таким образом будет решен их вопрос. Кроме того, поэтапная интеграция позволяет решить и вопросы внутренней реформы: в ЕС будет время ее завершить без давления с требованием членства. Иначе говоря, Украина и Евросоюз будут реформироваться одновременно. То есть идея поэтапной интеграции сразу бьет по двум основным беспокойствам ЕС.

— Продуманное личное привлечение Владимира Зеленского. Президент Украины остается авторитетным голосом, который невозможно проигнорировать. Его разговоры с Макроном, Рютте и особенно Шольцем на тему статуса кандидата должны включать не просто требование предоставить его Украине в июне, но и объяснение, зачем это нужно нашей стране, и видение дальнейшего процесса вхождения в ЕС . Следует понимать, что во Франции, в Германии, Нидерландах решение будут принимать именно на уровне этих трех человек, как бы они ни апеллировали к другим политическим игрокам.

— На основе конкретных примеров продемонстрировать, что Украина не требует статуса кандидата авансом — она достаточно квалифицирована для перехода на эту ступень (в отличие от полноправного членства). Пример Турции, которая получила статус кандидата в 1999 году, имея на тот момент смертную казнь, — самый убедительный пример, однако есть и другие кейсы, связанные с выполнением Соглашения об ассоциации и успешной секторальной интеграцией в ЕС (последний кейс — вхождение даже в условиях войны украинских электросетей в ENTSO-E).

— Донести европейским столицам месседж, что статус кандидата не только политический сигнал, который, бесспорно, очень важен в условиях войны. Но это также практический инструмент восстановления Украины после войны и стержень, на который будут нанизываться важные реформы. Именно под «соусом» восстановления в таких странах как, скажем, Нидерланды идея статуса кандидата для Украины воспринимается значительно лучше, чем просто мощный политический сигнал Киеву . Во Франции же заметно резонируют вопросы, какие именно компании должны принимать участие в восстановлении Украины — европейские, в частности и французские, турецкие или китайские.

— Активно работать с партнерами в ЕС для подготовки положительного вывода Еврокомиссии — без предпосылок для кандидатства. Нужно избежать ситуации, когда партнеры досрочно будут рассматривать план Б на июнь, не исчерпав всех возможностей реализовать план А. Мы должны четко заявить на всех уровнях — статус потенциального кандидата Украина не примет.

— Беспрецедентная поддержка европейских обществ Украины и ее будущего членства — важный аргумент в пользу перевода Украины с рельсов соседства и партнерства в логику расширения. Однако опросы касаются преимущественно потенциального членства, когда Украина будет готова. Следовало бы рассмотреть возможность опросов именно на тему получения Украиной статуса кандидата в ЕС .

Гетьманчук подчеркивает, что главное, не забывать: у лидеров ЕС сейчас весьма ограниченные возможности вступать в конфронтацию с Украиной и не реагировать на ее запросы.

“Вряд ли какая-то из стран Европейского Союза желает, чтобы ее обвинили в блокировании европейского будущего Украины. Вместе с тем то, что на самом деле наблюдается со стороны многих европейских политиков и дипломатов, — это их конфронтация с реальностью. И задача Украины и ее единомышленников — показать, что такая конфронтация содержит больше рисков, чем предоставление Украине статуса кандидата в ЕС уже в июне”, — резюмирует эксперт.