Что нужно делать Украине для получения статуса кандидата в ЕС: Эксперт назвала шаги
И нужно не забывать, что у лидеров ЕС сейчас весьма ограниченные возможности вступать в конфронтацию с Украиной и не реагировать на запросы Киева, информирует
Поскольку времени между подачей вывода Еврокомиссии по статусу Украины кандидата в Евросоюз и Советом ЕС будет очень мало, тамошние ответственные за вопросы ЕС представители правительства формируют позиции уже сегодня, не ожидая вывода, пишет в статье директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.
Что нужно сейчас делать Украине?
Эксперт называет такие шаги:
— Продемонстрировать, что у Украины есть видение интеграции в ЕС, которое не ограничивается требованием статуса кандидата в июне и немедленными переговорами о членстве сразу после июня. Таким видением может быть готовность к четкой поэтапной интеграции — кандидатство, общий рынок (single market), доступ к четырем свободам и тогда уже членство. Фактически после предоставления кандидатства перейти к созданию аналога Европейской экономической зоны (EEA), которая помогла довольно быстро интегрироваться в ЕС Австрии, Швеции и Финляндии. Эту модель можно распространить и на страны Западных Балкан, и таким образом будет решен их вопрос. Кроме того, поэтапная интеграция позволяет решить и вопросы внутренней реформы: в ЕС будет время ее завершить без давления с требованием членства. Иначе говоря, Украина и Евросоюз будут реформироваться одновременно. То есть идея поэтапной интеграции сразу бьет по двум основным беспокойствам ЕС.
— Продуманное личное привлечение Владимира Зеленского. Президент Украины остается авторитетным голосом, который невозможно проигнорировать. Его разговоры с Макроном, Рютте и особенно Шольцем на тему статуса кандидата должны включать не просто требование предоставить его Украине в июне, но и объяснение, зачем это нужно нашей стране, и видение дальнейшего процесса вхождения в ЕС. Следует понимать, что во Франции, в Германии, Нидерландах решение будут принимать именно на уровне этих трех человек, как бы они ни апеллировали к другим политическим игрокам.
— На основе конкретных примеров продемонстрировать, что Украина не требует статуса кандидата авансом — она достаточно квалифицирована для перехода на эту ступень (в отличие от полноправного членства). Пример Турции, которая получила статус кандидата в 1999 году, имея на тот момент смертную казнь, — самый убедительный пример, однако есть и другие кейсы, связанные с выполнением Соглашения об ассоциации и успешной секторальной интеграцией в ЕС (последний кейс — вхождение даже в условиях войны украинских электросетей в ENTSO-E).
— Донести европейским столицам месседж, что статус кандидата не только политический сигнал, который, бесспорно, очень важен в условиях войны. Но это также практический инструмент восстановления Украины после войны и стержень, на который будут нанизываться важные реформы. Именно под «соусом» восстановления в таких странах как, скажем, Нидерланды идея статуса кандидата для Украины воспринимается значительно лучше, чем просто мощный политический сигнал Киеву. Во Франции же заметно резонируют вопросы, какие именно компании должны принимать участие в восстановлении Украины — европейские, в частности и французские, турецкие или китайские.
— Активно работать с партнерами в ЕС для подготовки положительного вывода Еврокомиссии — без предпосылок для кандидатства. Нужно избежать ситуации, когда партнеры досрочно будут рассматривать план Б на июнь, не исчерпав всех возможностей реализовать план А. Мы должны четко заявить на всех уровнях — статус потенциального кандидата Украина не примет.
— Беспрецедентная поддержка европейских обществ Украины и ее будущего членства — важный аргумент в пользу перевода Украины с рельсов соседства и партнерства в логику расширения. Однако опросы касаются преимущественно потенциального членства, когда Украина будет готова. Следовало бы рассмотреть возможность опросов именно на тему получения Украиной статуса кандидата в ЕС.
Гетьманчук подчеркивает, что главное, не забывать: у лидеров ЕС сейчас весьма ограниченные возможности вступать в конфронтацию с Украиной и не реагировать на ее запросы.
“Вряд ли какая-то из стран Европейского Союза желает, чтобы ее обвинили в блокировании европейского будущего Украины. Вместе с тем то, что на самом деле наблюдается со стороны многих европейских политиков и дипломатов, — это их конфронтация с реальностью. И задача Украины и ее единомышленников — показать, что такая конфронтация содержит больше рисков, чем предоставление Украине статуса кандидата в ЕС уже в июне”, — резюмирует эксперт.