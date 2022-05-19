"Жизнь продолжается": Виталий Ким после визита в роддом рассказал о стрессоустойчивых малышах

Виталий Ким

Краш украинских женщин и настоящее "успокоительное" Виталий Ким записал новое видео.

Прославившийся на всю Украину глава Николаевской ОВА Виталий Ким записал новое видео, в котором рассказал об обстановке в области и поделился впечатлениями после визита в роддом.

Свое обращение Виталий Ким, как обычно начал с приветствия: "Доброго дня, ми з України!", а также в самом начале поздравил украинцев с Днем вышиванки. Затем рассказал о визите в роддом.

"Сегодня заезжал в роддом, у нас только за сегодня в одном из них 8 новорожденных, очень стрессоустойчивых малышей. Все здоровенькие, мамы улыбаются, жизнь продолжается", - рассказал глава Николаевщины.

Виталий Ким

Также он порадовал жителей Николаева двумя новостями – об ослаблении "сухого закона" и сокращении комендантского часа в городе.

"По просьбе бизнеса мы собираемся разрешить продажу слабоалкогольных напитков всю неделю. Но под строгим запретом продажи военным. Если будут случаи продажи военным, то сразу же отменим это решение. Также готовим распоряжение о сокращении комендантского часа. Работаем, двигаемся дальше", - подытожил Виталий Ким.


Галина Струс, politeka.net

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