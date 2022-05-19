Словно сбросили атомные бомбы: Мариуполь и Хиросиму сравнили на показательном фото

Мощность выпущенных по Мариуполю роSSийских снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, информирует Апостроф.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

РоSSийские оккупанты в течение двух месяцев непрерывно обстреливали город из гаубиц, ракетных комплексов, танков, кораблей и авиации. Также, вероятно, прибегли к использованию и противобункерных авиабомб ФАБ-1000 и ФАБ-3000.

"Мощность выпущенных по городу снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Оккупанты пугают мир оружием массового поражения, но фактически в Мариуполе они уже устроили массовое уничтожение мирного населения. РоSSийская армия совершила преступление против человечества". Это самый большой геноцид в Европе со времен Второй мировой. Мы оцениваем количество жертв минимально в 20 тысяч человек. Но фиксация все новых братских могил говорит, что эта оценка не окончательная", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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