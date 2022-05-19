"Мясо с музейными экспонатами": вояка из "ДНР" пожаловался на вооружение, перехват

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

«Мясо» с музейными экспонатами – "мобилизованный" из Донецка рассказывает о планах свалить с войны.

В новом перехваченном разговоре военнослужащий, мобилизованный из так называемой "ДНР", рассказывает о планах его подразделения уйти с позиций до конца мая. Объясняет это тем, что после 26 мая все кто находится с ним рядом на позициях собираются "валить".

Вместе с обычными солдатами, пойдет комбат и полковник из штаба. Солдат в разговоре жалуется, что их бросили на передовую, но не предоставили соответствующего снаряжения. Потому их уже называют: "мясо с музейными экспонатами".

"У нас есть "мосинки" (винтовки Мосина), это снайперские винтовки, 43-го года. На них русские смотрят, зачем это вам? Это же музейный экспонат. Нас называют "святые". Мы спрашиваем "почему"? Они говорят, вы же ходите без снаряжения, без каски. Чеченцы называют мясом", - возмущается вояка.

Также он добавил, что в зону боевых действий их привезли неофициально: "Мы пересекли границу как "груз 200". Нас здесь даже нет. Поэтому, если скажут что дезертир, иди ты на х... меня здесь нет. Докажи обратное. Мы же, типа, добровольцы. А на самом деле добровольно-принудительно".


Александра Павленко, politeka.net

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