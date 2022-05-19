Оккупанты сформировали два отряда кораблей: в командовании "Юг" сообщили о ситуации

Группировка кораблей рф в Черном море скована в своих действиях из-за шторма, но опасность ракетных обстрелов с моря сохраняется.

Об этом сообщил представитель командования ОК «Юг» офицер Владислав Назаров.

В зоне ответственности ОК «Юг» сохраняется напряжение. Оккупанты обстреливают Николаевскую область, хотя в самом областном центре относительно спокойно. В Херсонской области враг пытался выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных Сил Украины, но местные уже очень хорошо различают тактику действий врага и на провокацию не поддались.

В селах, граничащих с соседними регионами, разрушены дома, заминированы дороги, мосты и поля, люди пытаются уехать как можно дальше. Но оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсона и обстреливают эвакуационные колонны.

Не оставляя намерений укрепиться на острове Змеином и атаковать с моря, врагом сформировано 2 отряда боевых кораблей. Но штормовая погода Черного моря заставляет их укрываться поближе к пунктам базирования во временно оккупированном Крыму, — отметил офицер.

Тем не менее, Владислав Назаров сообщил, что 2 корабля – носители крылатых ракет – продолжают сохранять угрозу ракетных ударов высоко вероятной, как и береговые ракетные комплексы, и стратегическая авиация противника.