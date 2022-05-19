Войну на истощение россия не сможет выиграть никак, - Павел Фельгенгауэр

Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр высказал свой прогноз на итоги войны россии против Украины.

Об этом он рассказал в интервью онлайн-изданию «Утро Февраля» .

По его словам, у украинцев есть преимущество в виде значительного количества подготовленных младших командиров, получивших к тому же сейчас дополнительный боевой опыт, в отличии от россии, которой так и не удалось создать корпус профессиональных сержантов и младших офицеров.

«Поэтому роSSийские генералы и полковники в зимней кампании и лезли командовать вперед, из-за чего такое количество их и погибло. А украинцы, по-моему, не потеряли еще ни одного генерала», - заявил Павел Фельгенгауэр.

Война через некоторое время перейдет в войну на истощение, считает эксперт.

«Но войну на истощение россия не сможет выиграть никак, потому что может истощиться, причем довольно быстро», - добавил он.

Павел Фельгенгауэр уточнил, что победить россии против коалиции 45 государств, которые помагают Украине, невозможно.

«Да что победить? Уцелеть в ней нельзя», - резюмировал он.