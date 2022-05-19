"Новый партнер дочери Путина - артист Зеленский, с которым у нее ребенок": расследователи рассказали о роSSийско-германской жизни Екатерины Тихоновой

Дочь роSSийского диктатора Владимира Путина Екатерина Тихонова живет на две страны – РФ и Германию. Детальнее об этом рассказали расследователи совместного проекта "Важных историй" и Der Spiegel .

"Президент РоSSии называет тех, кто ориентируется на Запад, национал-предателями. Тогда в национал-предатели нужно записать и его дочь, которая в последние годы жила на две страны — РоSSию и Германию?" – пишут авторы.

В их распоряжение оказались данные о перелетах дочери Путина за последние два года, а также документы с почти ее личного охранника и работника Службы безопасности президента Алексея Скрипчака. Согласно им, в течение указанного времени Тихонова более 50 раз летала в Мюнхен, а в 2019 году она даже планировала переехать в Германию.

С 2016 Тихонова жила и работала с артистом Игорем Зеленским. Через год, в 2017 году, у них родилась дочь. В паспорте ее фамилия - Игоревна, о чем свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении расследователей документы.

Что касается артиста Зеленского, то с 2018 года он является членом наблюдательного совета фонда "Национальное культурное наследие" – отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в регионах. Инициатором создания фонда стал диктатор Путин. Осваивать бюджет в 120 млрд рублей должны были его ближайшие друзья Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.

Правда, в баварском балете отметили, что Зеленский скорее партнер Тихоновой. При этом журналисты проекта даже не успели спросить об их связях.

"Зеленский "ушел" из Баварского балета в апреле 2022 года. Судя по всему, его уволили из-за отказа публично осудить РоSSию за войну против Украины ", - пишут расследователи.