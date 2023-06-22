Україна отримала від партнерів 45 літаків радянського зразка — CNN

Йдеться про винищувачі МиГ-29 та штурмовики Су-25.

Більш ніж за рік повномастабної російсько-української війни західні країни поставили ЗСУ кілька десятків військових літаків, але всі вони були радянськими. Про це повідомляє CNN , інформує ZN.ua .

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За інформацією видання, Повітряні Сили України з 24 лютого 2022 року отримали 45 радянських літаків від партнерів. Більшість із них - винищувачі МиГ-29. Також країни Заходу передали невелику кількість штурмовиків Су-25.

Основними поставниками літаків стали Польща, Північна Македонія та Словаччина. Варто зазначити, що Північна Македонія передала штурмовики Су-25, які більш ніж 20 років тому сама придбала в України.

Перевагою радянських літаків є те, що українські пілоти вже знайомі з цією технікою. Однак у бою льотчики стикаються з російськими винищувачами Су-35, які мають переваги за рахунок більш сучасних ракет і радарів.