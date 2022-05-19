Село на Днепропетровщине обстреляли из «Градов» и «Ураганов»

Населенный пункт без света и газа.

Село на Днепропетровщине обстреляли из «Градов» и «Ураганов»
© Валентин Резниченко / Telegram

В Днепропетровской области в ночь на четверг, 19 мая, под обстрелы попали села Зеленодольской громады. Как следствие, одно из них частично оказалось без света и газа, сообщил утром председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Беспокойная ночь. Оккупанты пять раз обстреляли Зеленодольскую громаду. Били из «Градов» и «Ураганов» по Великой Костромке», – сообщил он.

К счастью обошлось без человеческих жертв, однако повреждены и разрушены дома, а село частично без света и газа.


Ирина Знась, ZN.ua

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