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2022-05-19
Село на Днепропетровщине обстреляли из «Градов» и «Ураганов»
Населенный пункт без света и газа.
© Валентин Резниченко / Telegram
В Днепропетровской области в ночь на четверг, 19 мая, под обстрелы попали села Зеленодольской громады. Как следствие, одно из них частично оказалось без света и газа,
«Беспокойная ночь. Оккупанты пять раз обстреляли Зеленодольскую громаду. Били из «Градов» и «Ураганов» по Великой Костромке», – сообщил он.
К счастью обошлось без человеческих жертв, однако повреждены и разрушены дома, а село частично без света и газа.
Ирина Знась, ZN.ua