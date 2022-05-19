США готовят новую партию гаубиц M777 для Украины

Американская военная помощь готовится к отправке, кроме артиллерийского оружия загружают боеприпасы, информирует ZN.ua.

Британские гаубицы M777, хорошо себя зарекомендовавшие в бою, уже активно используются украинскими вооруженными силами. Соединенные Штаты поставили в Украину более 70 таких орудий, и к отправке готовится новая партия гаубиц вместе с другой военной помощью. Как готовят и грузят оружие, показала пресс-служба Министерства обороны США.

Пока процедура принятия ленд-лиза для Украины проходит все бюрократические круги, Соединенные Штаты продолжают посылать обещанную военную помощь. В частности, речь идет о 155-мм гаубице M777, которыми научились умело пользоваться украинские военнослужащие.

"Морские пехотинцы готовят буксированные 155-мм гаубицы M777 к отправке вместе с другими запасами и боеприпасами в рамках помощи США в области безопасности Украины ", - говорится в сообщении Минобороны США.

В свою очередь, в Генеральном штабе ВСУ поблагодарили партнеров за важную и своевременную помощь.


Дарья Кепова, ZN.ua

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