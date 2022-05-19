В Госдепе США прокомментировали приостановку переговоров Украины и РоSSии

Сейчас Москва показывает только агрессию.

В Госдепе США прокомментировали приостановку переговоров Украины и РоSSии
© Jim Mattis / wikimedia.org

Официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан считает, что РоSSии не нужны переговоры с Украиной по мирному урегулированию. Об этом она заявила во время телемарафона.

"Для того, чтобы вести переговоры с Россией, США должны видеть, что она хочет деэскалировать ситуацию и вывести свои войска из Украины, но сейчас РоSSия демонстрирует только агрессию", - отметила Калан.

По ее словам, США делают все возможное, чтобы Украина могла себя защитить, а рядовые россияне узнали всю правду, информирует ZN.ua.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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