В Госдепе США прокомментировали приостановку переговоров Украины и РоSSии

Официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан считает, что РоSSии не нужны переговоры с Украиной по мирному урегулированию. Об этом она заявила во время телемарафона .

"Для того, чтобы вести переговоры с Россией, США должны видеть, что она хочет деэскалировать ситуацию и вывести свои войска из Украины, но сейчас РоSSия демонстрирует только агрессию", - отметила Калан.