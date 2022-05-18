Андрей Шевченко стал первым амбассадором платформы United24 для помощи Украины

Легендарный украинский футболист и тренер встретился с Владимиром Зеленским, информирует ZN.ua.

Андрей Шевченко стал первым амбассадором платформы United24 для помощи Украины
Шевченко встретился с Зеленским
© Сайт президента Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал первым амбассадором платформы United24, которая была создана для помощи украинцам в борьбе с военной агрессией РоSSии.

Об этом сообщил сайт президента Украины.

Шевченко посетил офис президента и провел встречу с Владимиром Зеленским.

"Я представляю Украину на международной футбольной арене многие годы. Но сегодня, когда мое государство страдает от войны, мой приоритет не футбол, а помощь Украине. Я сделаю все возможное, чтобы повышать осведомленность о потребностях Украины, чтобы поощрять людей присоединяться к United24, вносить вклад в нашу победу", - сказал Шевченко.

Первым мероприятием в поддержку платформы должен стать благотворительный вечер-аукцион в Лондоне, который запланирован на 8 июня.

(фото - president.gov.ua)

United24 будет работать для сбора денег, которые будут направлены на три направления - защита страны и разминирование, медицинская помощь и восстановление Украины.


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
У Путина снова заговорили, что Польша “отгрызет” часть УкраиныУ Путина снова заговорили, что Польша “отгрызет” часть Украины
РоSSийский оппозиционер Андрей Илларионов рассказал, возможен ли переворот в россииРоSSийский оппозиционер Андрей Илларионов рассказал, возможен ли переворот в россии
ДБР проверяет заместителя гендиректора ЧАЭС относительно возможной помощи оккупантам в захвате станцииДБР проверяет заместителя гендиректора ЧАЭС относительно возможной помощи оккупантам в захвате станции
ISW: РоSSии не удается выставить эвакуацию защитников "Азовстали" как свою победуISW: РоSSии не удается выставить эвакуацию защитников "Азовстали" как свою победу
ЕС возглавит реконструкцию послевоенной Украины. Инвестиции будут сочетать с реформами – фон дер ЛяйенЕС возглавит реконструкцию послевоенной Украины. Инвестиции будут сочетать с реформами – фон дер Ляйен
Оккупанты планируют снести комбинат «Азовсталь»Оккупанты планируют снести комбинат «Азовсталь»
Мы не можем допустить, чтобы у Украины закончилось вооружение, война на переломном этапе – БоррельМы не можем допустить, чтобы у Украины закончилось вооружение, война на переломном этапе – Боррель
Американский политолог Рамис Юнус рассказал, чем будет отличаться ленд-лиз для Украины от ленд-лиза для СССРАмериканский политолог Рамис Юнус рассказал, чем будет отличаться ленд-лиз для Украины от ленд-лиза для СССР
РоSSия могла пойти на эвакуацию из "Азовстали", чтобы потом назвать Мариуполь своим – ISWРоSSия могла пойти на эвакуацию из "Азовстали", чтобы потом назвать Мариуполь своим – ISW
ЕС готовится направить замороженные активы РоSSии на восстановление Украины — BloombergЕС готовится направить замороженные активы РоSSии на восстановление Украины — Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости