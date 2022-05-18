Андрей Шевченко стал первым амбассадором платформы United24 для помощи Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал первым амбассадором платформы United24, которая была создана для помощи украинцам в борьбе с военной агрессией РоSSии.

Об этом сообщил сайт президента Украины .

Шевченко посетил офис президента и провел встречу с Владимиром Зеленским.

"Я представляю Украину на международной футбольной арене многие годы. Но сегодня, когда мое государство страдает от войны, мой приоритет не футбол, а помощь Украине. Я сделаю все возможное, чтобы повышать осведомленность о потребностях Украины, чтобы поощрять людей присоединяться к United24, вносить вклад в нашу победу", - сказал Шевченко.

Первым мероприятием в поддержку платформы должен стать благотворительный вечер-аукцион в Лондоне, который запланирован на 8 июня.

(фото - president.gov.ua)

United24 будет работать для сбора денег, которые будут направлены на три направления - защита страны и разминирование, медицинская помощь и восстановление Украины.