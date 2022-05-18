В Мелитополе взорвался бронепоезд оккупантов

Движение на железной дороге остановлено.

В Мелитополе взорвался бронепоезд кафиров
© Минобороны РФ

В оккупированном Мелитополе в районе мясокомбината в среду был совершен дистанционный подрыв бронепоезда роSSийских оккупантов, сообщил Штаб обороны Запорожского края.

К обеду из Мелитополя поступила информация о звуках взрыва и перестрелке. Как стало известно впоследствии, бронепоезд кафиров подорвался во время движения на взрывчатке, установленной на рельсах.

«Состав поезда – 10 вагонов, подрыв был произведен под вагоном с личным составом. По результатам взрыва — повреждены два железнодорожных пути, бронепоезд остановлен, также остановлен локомотив с 10 цистернами ГСМ, следовавший за бронепоездом», - отметили в штабе.

Также после взрыва в городе произошла перестрелка.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Проехал 5000 км, чтобы погибнуть: ВСУ уничтожили лучшего снайпера оккупантовПроехал 5000 км, чтобы погибнуть: ВСУ уничтожили лучшего снайпера оккупантов
Взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе, что известно на данный момент: "Началась перестрелка"Взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе, что известно на данный момент: "Началась перестрелка"
Не остановила большая надпись "Дети": директор школы рассказала о зверстве оккупантовНе остановила большая надпись "Дети": директор школы рассказала о зверстве оккупантов
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: с начала войны ликвидировано около 28 300 оккупантовГенштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: с начала войны ликвидировано около 28 300 оккупантов
Партизаны в Мелитополе уничтожают оккупантов, новые жертвы высокого ранга: что известноПартизаны в Мелитополе уничтожают оккупантов, новые жертвы высокого ранга: что известно
Рф разбросала по Украине 106 батальонно-тактических групп: где больше всего оккупантовРф разбросала по Украине 106 батальонно-тактических групп: где больше всего оккупантов
Тела достают из-под завалов: много жертв после нового удара оккупантовТела достают из-под завалов: много жертв после нового удара оккупантов
Катастрофа для россии: раскрыты детали уничтожения более 400 оккупантов при попытке пересечь Северский ДонецКатастрофа для россии: раскрыты детали уничтожения более 400 оккупантов при попытке пересечь Северский Донец
"В ВОВ тоже гибли люди, но...": как родственники оккупантов оправдывают массовую гибель солдат"В ВОВ тоже гибли люди, но...": как родственники оккупантов оправдывают массовую гибель солдат
На Харьковщине украинские защитники выбили оккупантов за госграницуНа Харьковщине украинские защитники выбили оккупантов за госграницу
Последние новости
Подгружаем последние новости