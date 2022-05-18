В Мелитополе взорвался бронепоезд оккупантов

В оккупированном Мелитополе в районе мясокомбината в среду был совершен дистанционный подрыв бронепоезда роSSийских оккупантов, сообщил Штаб обороны Запорожского края.

К обеду из Мелитополя поступила информация о звуках взрыва и перестрелке. Как стало известно впоследствии, бронепоезд кафиров подорвался во время движения на взрывчатке, установленной на рельсах.

«Состав поезда – 10 вагонов, подрыв был произведен под вагоном с личным составом. По результатам взрыва — повреждены два железнодорожных пути, бронепоезд остановлен, также остановлен локомотив с 10 цистернами ГСМ, следовавший за бронепоездом», - отметили в штабе.

Также после взрыва в городе произошла перестрелка.