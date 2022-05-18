Если в результате бомбардировки роSSийскими оккупантами металлургического комбината «Азовсталь» на побережье Азовского моря в Мариуполе было повреждено техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода, существует угроза полного вымирания Азовского моря, заявили в Мариупольском городском совете.

Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море.