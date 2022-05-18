Существует угроза полного вымирания Азовского моря

Массовые бомбардировки «Азовстали» могли привести к утечке химических веществ, информирует ZN.ua.

Существует угроза полного вымирания Азовского моря

Если в результате бомбардировки роSSийскими оккупантами металлургического комбината «Азовсталь» на побережье Азовского моря в Мариуполе было повреждено техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода, существует угроза полного вымирания Азовского моря, заявили в Мариупольском городском совете.

Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море.

Как заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, для предотвращения экологической катастрофы мирового уровня необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения возможных последствий.


Ирина Знась, ZN.ua

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