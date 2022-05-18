Глава роSSийской делегации на переговорах с Украиной и помощник роSSийского диктатора Владимира Путина бездоказательно говорит, что Польша "хочет оккупировать" западные украинские регионы.

“Польша при первом же удобном случае отгрызет у Украины западноукраинские земли", — цитирует Мединского государственное агентство.

Без значительных успехов на поле боя Москва пытается получить их на информационном фронте. Ранее роSSийские чиновники и пропагандисты уже озвучивали такие фантазии.