У Путина снова заговорили, что Польша “отгрызет” часть Украины
Это не первый раз, когда кремлевские головы говорят об этом, информирует
Глава роSSийской делегации на переговорах с Украиной и помощник роSSийского диктатора Владимира Путина бездоказательно говорит, что Польша "хочет оккупировать" западные украинские регионы.
“Польша при первом же удобном случае отгрызет у Украины западноукраинские земли", —
Без значительных успехов на поле боя Москва пытается получить их на информационном фронте. Ранее роSSийские чиновники и пропагандисты уже озвучивали такие фантазии.
В начале мая пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков заявил, что Польша, которая является одной из тех стран, которые сейчас больше всего помогают Украине, “планирует захватить часть нашей территории”.