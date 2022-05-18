У Путина снова заговорили, что Польша “отгрызет” часть Украины

Это не первый раз, когда кремлевские головы говорят об этом, информирует ZN.ua.

У Путина снова заговорили, что Польша “отгрызет” часть Украины
© colta.ru

Глава роSSийской делегации на переговорах с Украиной и помощник роSSийского диктатора Владимира Путина бездоказательно говорит, что Польша "хочет оккупировать" западные украинские регионы.

“Польша при первом же удобном случае отгрызет у Украины западноукраинские земли", — цитирует Мединского государственное агентство.

Без значительных успехов на поле боя Москва пытается получить их на информационном фронте. Ранее роSSийские чиновники и пропагандисты уже озвучивали такие фантазии.

В начале мая пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков заявил, что Польша, которая является одной из тех стран, которые сейчас больше всего помогают Украине, “планирует захватить часть нашей территории”.


Александр Хребет, ZN.ua

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