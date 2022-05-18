"Помогать ребятам защищать страну": Иван Лисовой передал военным пикап

Киевский волонтер Иван Лисовой продолжает помогать украинским защитникам.

На этот раз он передал для военных автомобиль.

"Передали еще одну ласточку для наших военных из Сил специальных операций!

Через несколько дней этот пикапчик поедет на ноль - помогать ребятам защищать страну!

Искренне благодарны за помощь в закупке: Андрей Андреев, Ярослав Федорук.

А также всем кто по возможности забрасывал на мою карту. Всех обнимаю!

Отдельная благодарность Тарас Лилик за поиск, подбор, транспортировку и ремонт авто

Работаем дальше!",- написал Иван Лисовой у себя в Фейсбуке.