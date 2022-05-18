Историк Тимоти Снайдер объяснил, почему из-за попыток «спасти лицо» Путина война в Украине будет дольше

Нет смысла защищать Владимира Путина от ощущения, что он проигрывает в войне против Украины. Он сам все уяснит и сам себя защитит. И РоSSия не загнана в тупик, равно как и ее армия. Она в роли захватчика. Поэтому, потерпев поражение, ее боевые отряды отступят за границу на роSSийскую территорию.

Об этом на своей странице в Twitter написал американский историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер. Он отмечает, что Путин правит в виртуальной реальности, где всегда есть путь для бегства. Его нельзя загнать в тупик в Украине, потому что Украина – это не виртуальное, а реальное место.

«Людям из других обществ тяжело осознать, что Путин – диктатор, контролирующий СМИ своей страны. Он правит, изменяя тему. Путин меняет тему постоянно. В прошлый раз, когда РоSSия вторглась в Украину, ее СМИ сменили тему на Сирию за один день. И россияне приняли это. Когда РоSSия вторглась в Украину в феврале, СМИ быстро подстроились, перейдя от утверждений, что вторжение невозможно, к рассказам, что оно было неизбежно. И россияне приняли это», – заметил историк.

Потерпев поражение в реальности, Путин просто объявит победу на телевидении. И россияне поверят ему или хотя бы сделают вид, что поверили. Ему не нужно в этом помогать. Нет смысла создавать «выходы» для Путина в реальном мире, когда все, что ему нужно – это виртуальный мир, который он полностью контролирует. Разговоры о «выходах» просто дают роSSийским властям тему для насмешек.