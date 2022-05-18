Оккупанты вновь ударили крылатыми ракетами по Украине

РоSSийские оккупанты сегодня утром, 18 мая, вновь нанесли удары крылатыми ракетами по нескольким областям Украины. В результате есть пострадавшие, повреждены объекты инфраструктуры.

В частности, под прицел врага попали Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

По предварительной информации, в Днепре вражеская крылатая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Одну ракету сбили бойцы ПВО. Ее обломки упали на три частных дома. Осколочные ранения, по данным председателя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, получили три мирных жителя (две женщины и один мужчина).

В Николаеве в результате ракетного удара поврежден частный дом. Пострадал местный житель. Спасатели потушили пожар в частном доме.

По Одесской области роSSийские оккупанты нанесли ракетный удар с кораблей. По данным спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, по предварительной информации, пострадавших нет, однако, повреждена инфраструктура (не очень существенно).

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля и по 18 мая 2022 года украинское ПВО сбило 102 вражеские крылатые ракеты. Из них 5 ракет сбили вчера, 17 мая.

Ранее в МО Украины заявили, что защитники Мариуполя выполнили все поставленные перед ними задачи.