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2022-05-18
Оккупанты атаковали ракетами Днепр: есть разрушения — глава ОВА
В результате обстрела ранена женщина.
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко Telegram
Войска РФ утром 18 мая обстреляли Днепр ракетами. Одну ракету сбила ПВО, обломки повредили два дома и ранили женщину. Об этом
«Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома», - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, другая ракета ударила по объекту транспортной инфраструктуры, который разрушен в результате удара.
Анастасия Гурин, ZN.ua