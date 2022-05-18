Оккупанты атаковали ракетами Днепр: есть разрушения — глава ОВА

В результате обстрела ранена женщина.

Оккупанты атаковали ракетами Днепр: есть разрушения — глава ОВА
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко Telegram

Войска РФ утром 18 мая обстреляли Днепр ракетами. Одну ракету сбила ПВО, обломки повредили два дома и ранили женщину. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

«Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома», - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, другая ракета ударила по объекту транспортной инфраструктуры, который разрушен в результате удара.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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