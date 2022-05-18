Оккупанты атаковали ракетами Днепр: есть разрушения — глава ОВА

Войска РФ утром 18 мая обстреляли Днепр ракетами. Одну ракету сбила ПВО, обломки повредили два дома и ранили женщину. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

«Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома», - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, другая ракета ударила по объекту транспортной инфраструктуры, который разрушен в результате удара.