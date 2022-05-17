Защитникам Украины и их детям предоставят льготы на обучение: полная информация

Гражданам Украины - участникам войны с Россией, а также их детям, предоставляется помощь со стороны государства для получения образования в ВУЗах и других учебных заведениях, информирует Апостроф.

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Государственную целевую поддержку оказывает учебное заведение, куда студент был зачислен в установленном порядке. В случае отчисления студента, оказание льгот прекращается.

Если студенту было отказано в оказании помощи, то ему необходимо обратиться с заявлением к ректору (директору) высшего учебного заведения, а также - к министру образования и науки Украины. Действующее законодательство предусматривают ряд льгот - они указаны в инфографике Минобразования.

Ранее мы сообщали, что студенты призывного возраста, которые учатся в учебных заведениях за пределами Украины во время военного положения, могут выезжать за границу для продолжения обучения.


Евгений Устименко, Апостроф

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