Холера и другие потенциальные инфекции на оккупированных территориях Украины: ВОЗ готовится к борьбе

На оккупированных территориях Украины высокая вероятность распространения холеры и других инфекционных заболеваний, поэтому Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) уже сейчас готовится к возможной борьбе, сообщила менеджер ВОЗ по инцидентам в Украине Дорит Ницан на пресс-конференции во вторник.

"От неправительственных организаций мы получили информацию, что там (в Мариуполе) на улицах болото, и канализационная вода смешивается с питьевой. Это несет за собой увеличение возможности распространения различных заболеваний, в том числе и холеры. Мы готовим противохолерные комплекты, вакцины и тесно сотрудничаем с неправительственными организациями, чтобы поддерживать людей на оккупированных территориях", - сказала Ницан.