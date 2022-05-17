Холера и другие потенциальные инфекции на оккупированных территориях Украины: ВОЗ готовится к борьбе

По данным ВОЗ, в Мариуполе сейчас канализационная вода смешивается с питьевой, информирует ZN.ua.

Холера и другие потенциальные инфекции на оккупированных территориях Украины: ВОЗ готовится к борьбе
© t.me/polkazov

На оккупированных территориях Украины высокая вероятность распространения холеры и других инфекционных заболеваний, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже сейчас готовится к возможной борьбе, сообщила менеджер ВОЗ по инцидентам в Украине Дорит Ницан на пресс-конференции во вторник.

"От неправительственных организаций мы получили информацию, что там (в Мариуполе) на улицах болото, и канализационная вода смешивается с питьевой. Это несет за собой увеличение возможности распространения различных заболеваний, в том числе и холеры. Мы готовим противохолерные комплекты, вакцины и тесно сотрудничаем с неправительственными организациями, чтобы поддерживать людей на оккупированных территориях", - сказала Ницан.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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