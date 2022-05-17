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2022-05-17
Белорусские войска приводят понтонные переправы у границы с Украиной
Беларусы так "проверяют боевую готовность сил реагирования", информирует
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook
У украинско-белорусской границы продолжается так называемый "второй этап проверки боевой готовности сил реагирования" со стороны Беларуси. Об этом Генштаб Вооруженных сил Украины
"В рамках указанных мероприятий на одном из полигонов отмечена тренировка в наведении понтонной переправы и форсировании водного препятствия", – отмечает Генштаб.
Таисия Ястремская, ZN.ua