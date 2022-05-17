Белорусские войска приводят понтонные переправы у границы с Украиной

У украинско-белорусской границы продолжается так называемый "второй этап проверки боевой готовности сил реагирования" со стороны Беларуси. Об этом Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил в вечерней сводке 17 мая.

"В рамках указанных мероприятий на одном из полигонов отмечена тренировка в наведении понтонной переправы и форсировании водного препятствия", – отмечает Генштаб.