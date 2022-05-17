Хвастается пытками: оккупант рассказал, как издевался над мирными жителями, перехват СБУ

оккупант, перехват

СБУ обнародовала новые доказательства зверств оккупантов в Харьковской области.

Служба безопасности Украины публиковала в своем телеграмм-канале очередной перехват телефонных разговоров оккупантов. Так, в этот раз один из захватчиков хвастался пытками украинских военных и обстрелами мирных поселков.

"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемета, 100 патронов, просто у него выпустить, и друшлячок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", – рассказывает своему отцу оккупант.

Бача, Макаров, полиция, братская могила, тела

Он восторженно рассказывает, что оккупанты "артой накрыли" мирный поселок в области и занялись там мародерством: "Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто залу*нется – минус дом и живи, как хочешь".


Галина Струс, politeka.net

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