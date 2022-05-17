"Песков должен определиться": Подоляк едко ответил на "победы" россии в Украине

Михаил Подоляк

Пресс-секретарь путина песков заявил о "победах" россии в Украине и получил справедливый ответ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления спикера путина дмитрия пескова о "победах" россии в Украине. Он напомнил о почти 30 тысячах погибших роSSийских вояк и о санкциях, которые ведут рф к полной изоляции от цивилизованного мира.

Ответ роSSийским властям Михаил Подоляк опубликовал в личном аккаунте в Twitter.

"Без сомнения, "роSSийская победа", которая включает тотальные санкции, международное пренебрежение, полную изоляцию, массовый арест яхт, эпические битвы за села в Харьковской области, будет только нарастать. Просто Песков должен определиться с дефиницией слова "победа" ценой 30 тысяч мертвых россиян", — написал Подоляк.

Без сумніву, «російська перемога», яка включає тотальні санкції, міжнародну зневагу, повну ізоляцію, масовий арешт яхт, епічні битви за села в Харківській області, лише наростатиме. Просто #Пєсков має визначитися з дефініцією слова «перемога» ціною 30 тисяч мертвих росіян.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 17, 2022

Напомним, во вторник, 17 мая, пресс-секретарь путина дмитрий песков выступил на просветительском форуме "Новые горизонты". Он заявил, что россия уверенна в своей победе, а путин точно знает, куда ведет свою страну. Также песков сообщил о мире после войны и голосе россии, "который обязательно будет услышан". Именно на эти высказывания иронично отреагировал Михаил Подоляк.

Дмитрий Песков


Галина Струс, politeka.net

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