Мобілізація в Україні: як підготуватися до медкомісії

Cлід зібрати всі необхідні документи.

Мобілізація в Україні: як підготуватися до медкомісії

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через повномасштабну військову агресію Росії. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років.

Всі військовозобов'язані мають проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Якщо людина має якісь захворювання або інвалідність, то це має підтверджуватися відповідними документами. Видання НВ розповіло, як підготуватися до ВЛК та які документи треба принести в ТЦК.

Як готуватися до ВЛК, якщо людина має проблеми зі здоров’ям

Експерти зазначили, що необхідно надати лікарям вичерпну інформацію про стан свого здоров’я, якщо з ним є проблеми. Довідки про хвороби, виписки, висновки, які є щодо хвороби, треба відразу пред’явити лікарю.

"Не треба розраховувати, що уважна і добра медкомісія буде тебе ретельно обстежувати та сама шукати, що в тебе не так зі здоров’ям. Ні. Це не їхня функція. Їх функція якомога швидше визначити, придатний чи ні. Тому ти мусиш сам принести всі діагнози, які в тебе накопичились, і скаржитись. Попіклуйтесь про своє здоров’я самі і акцентуйте увагу ВЛК на своїх діагнозах. Чекати, що сама ВЛК проявить таку ініціативу – не варто", – сказав екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

За словами адвоката Дмитра Бузанова, якщо людина має проблеми зі здоров’ям, то зрозуміло, що її спостерігає лікар.

"Амбулаторна карта може бути в медустанові, але якісь виписки з діагнозами з неї можна попросити собі на руки", ? пояснив він.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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