Мобілізація в Україні: як підготуватися до медкомісії
Cлід зібрати всі необхідні документи.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через повномасштабну військову агресію Росії. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років.
Всі військовозобов'язані мають проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Якщо людина має якісь захворювання або інвалідність, то це має підтверджуватися відповідними документами. Видання НВ
Як готуватися до ВЛК, якщо людина має проблеми зі здоров’ям
Експерти зазначили, що необхідно надати лікарям вичерпну інформацію про стан свого здоров’я, якщо з ним є проблеми. Довідки про хвороби, виписки, висновки, які є щодо хвороби, треба відразу пред’явити лікарю.
"Не треба розраховувати, що уважна і добра медкомісія буде тебе ретельно обстежувати та сама шукати, що в тебе не так зі здоров’ям. Ні. Це не їхня функція. Їх функція якомога швидше визначити, придатний чи ні. Тому ти мусиш сам принести всі діагнози, які в тебе накопичились, і скаржитись. Попіклуйтесь про своє здоров’я самі і акцентуйте увагу ВЛК на своїх діагнозах. Чекати, що сама ВЛК проявить таку ініціативу – не варто", – сказав екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.
За словами адвоката Дмитра Бузанова, якщо людина має проблеми зі здоров’ям, то зрозуміло, що її спостерігає лікар.
"Амбулаторна карта може бути в медустанові, але якісь виписки з діагнозами з неї можна попросити собі на руки", ? пояснив він.