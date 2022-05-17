Подоляк назвал несколько причин того, почему переговоры с РФ поставлены на паузу

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал три причины того, почему переговоры с РФ поставили на паузу. Его слова цитирует пресс-служба офиса президента.

"Переговорный процесс действительно на паузе. Почему? Причин несколько. РоSSия не демонстрирует ключевого - понимания сегодняшних процессов в мире. И своей крайне отрицательной роли. Во-вторых, РоSSия не понимает, что в любом смысле война идет уже не по правилам, графику или планам РоSSии. Сопротивление Украины и сопротивление профессиональное только нарастает. Поэтому никаких целей РФ не достигнет", - отметил он.

Третья причина, по словам Подоляка – решисты не могут отказаться от нагнетания на внутреннем рынке. С этим связано и то, что политическая элита страна боится говорить правду, которая касается прежде всего того, что условия, которые Кремль диктовал в начале процесса, уже не действуют. РФ продолжает переговоры, но только как элемент пропаганды.

"РоSSия хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять истинную "боеспособность" своей армии, а также потерять остатки своей репутации, – считает Подоляк. – Такова, по моему мнению, стратегическая цель россиян: все или ничего. Поэтому нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи".

Сегодня вообще речь не идет о "выходе или не выходе" из переговорного процесса украинской делегации, а речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры".