Подоляк назвал несколько причин того, почему переговоры с РФ поставлены на паузу

Он подчеркнул, что речь идет не о выходе Киева из процесса, а о нецелесообразности переговоров на данном этапе, информирует ZN.ua.

Подоляк назвал несколько причин того, почему переговоры с РФ поставлены на паузу
© Офис президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал три причины того, почему переговоры с РФ поставили на паузу. Его слова цитирует пресс-служба офиса президента.

"Переговорный процесс действительно на паузе. Почему? Причин несколько. РоSSия не демонстрирует ключевого - понимания сегодняшних процессов в мире. И своей крайне отрицательной роли. Во-вторых, РоSSия не понимает, что в любом смысле война идет уже не по правилам, графику или планам РоSSии. Сопротивление Украины и сопротивление профессиональное только нарастает. Поэтому никаких целей РФ не достигнет", - отметил он.

Третья причина, по словам Подоляка – решисты не могут отказаться от нагнетания на внутреннем рынке. С этим связано и то, что политическая элита страна боится говорить правду, которая касается прежде всего того, что условия, которые Кремль диктовал в начале процесса, уже не действуют. РФ продолжает переговоры, но только как элемент пропаганды.

"РоSSия хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять истинную "боеспособность" своей армии, а также потерять остатки своей репутации, – считает Подоляк. – Такова, по моему мнению, стратегическая цель россиян: все или ничего. Поэтому нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи".

Сегодня вообще речь не идет о "выходе или не выходе" из переговорного процесса украинской делегации, а речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
РоSSия за прошедшие сутки совершила на Азовсталь 34 самолетовылета, 8 из них – стратегических бомбардировщиковРоSSия за прошедшие сутки совершила на Азовсталь 34 самолетовылета, 8 из них – стратегических бомбардировщиков
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэраРоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэра
Блок рекламы


Похожие новости
Оборона и вступление в ЕС: Зеленский провел «продуктивные» переговоры с канцлером ГерманииОборона и вступление в ЕС: Зеленский провел «продуктивные» переговоры с канцлером Германии
Переговоры между Украиной и рф прекращены: в Офисе президента сделали заявлениеПереговоры между Украиной и рф прекращены: в Офисе президента сделали заявление
"Здесь нет места прекращению огня": почему США заинтересованы в разгроме войск рф в Украине"Здесь нет места прекращению огня": почему США заинтересованы в разгроме войск рф в Украине
"После Бучи и Мариуполя?": Подоляк жестко ответил на предложение "сохранить лицо россии""После Бучи и Мариуполя?": Подоляк жестко ответил на предложение "сохранить лицо россии"
Нобелевская лауреатка назвала нападение на Украину прямым эхом Второй мировой войныНобелевская лауреатка назвала нападение на Украину прямым эхом Второй мировой войны
Спецоперация с химоружием на Азовстали сегодня: инсайдеры InformNapalm назвали вероятный сценарий РФ в МариуполеСпецоперация с химоружием на Азовстали сегодня: инсайдеры InformNapalm назвали вероятный сценарий РФ в Мариуполе
Синегубов назвал первоочередные задачи при освобождении Харьковской областиСинегубов назвал первоочередные задачи при освобождении Харьковской области
«Рецепт победы прост»: Подоляк призвал предоставить Украине оружие«Рецепт победы прост»: Подоляк призвал предоставить Украине оружие
Галущенко открыл коррупционную причину зависимости Венгрии от РоSSииГалущенко открыл коррупционную причину зависимости Венгрии от РоSSии
Братчук объяснил, почему Одесчину стали обстреливать реже: "Рашисты разыскивают..."Братчук объяснил, почему Одесчину стали обстреливать реже: "Рашисты разыскивают..."
Последние новости
Подгружаем последние новости