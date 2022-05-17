В РоSSии опять неспокойно: власти заявили про обстрел села на границе с Украиной

Около 5:00 вторника, 17 мая, произошел обстрел села Алексеевка в Глушковском районе Курской области, на границе с Украиной.

Об этом в Telegram сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, информирует Апостроф .

Он уточнил, что в результате обстрела получили повреждения три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы.

Старовойт добавил, что обошлось без пострадавших, а россияне якобы открыли ответный огонь. На место прибыли соответствующие специалисты, которые разбираются в деталях инцидента.

Как сообщал "Апостроф", 7 мая в Курской области, которая граничит с Украиной, прогремело несколько взрывов. Инцидент произошел в населенном пункте Суджа, который находится в нескольких километрах от украинской границы.