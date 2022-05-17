Под Киевом нашли массовое захоронение, одна из жертв россиян - волонтер: фото и видео

В Бучанском районе полиция Киевщины обнаружила и осмотрела тела трех убитых роSSийскими оккупантами мирных лиц. Захоронение нашли по обе стороны дороги неподалеку от Макарова, где размещались позиции россиян, информирует Апостроф.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"В Бучанском районе полиция Киевщины обнаружила и осмотрела тела трех убитых роSSийскими оккупантами мирных граждан. Захоронения обнаружили возле окружной дороги неподалеку от Макарова, где в период боевых действий размещались позиции россиян", - отмечается в сообщении.

По информации областной полиции, в яме находились тела трех мужчин. Рядом с могилой обнаружили растяжку с гранатой «Ф-1», которую установили роSSийские военные.

"Два человека были убиты в голову, один – в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших – это гражданин Чехии. Есть его соответствующие данные. Остальные два человека пока не установлены, но они были в гражданской одежде. Мы будем искать при каких обстоятельствах они исчезли на территории Украины", - отметил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

Установлено, что гражданин Чехии до войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал в Украину помогать как волонтер. 3 марта мужчина перестал выходить на связь. На родине у 49-летнего иностранца оставались жена и брат.

Сообщается также, что недалеко от села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя. Жертвой захватчиков стал бывший оперативный работник органов внутренних дел, находившийся на пенсии. В период, когда территория была захвачена роSSийскими войсками, мужчина вышел за дровами и не вернулся. Как оказалось, солдаты рф раздели мужчину и расстреляли. Его похоронили в поле рядом с боевыми позициями агрессоров.

"Это очередной факт, подтверждающий, что роSSийские военные похищали людей даже из собственных домов. На теле погибшего криминалисты обнаружили следы пыток. Четко зафиксировали также и наличие огнестрельных ранений в область тела", - отметил начальник полиции Киевщины.


Инна Погрибная, Апостроф

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