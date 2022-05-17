Под Киевом нашли массовое захоронение, одна из жертв россиян - волонтер: фото и видео

В Бучанском районе полиция Киевщины обнаружила и осмотрела тела трех убитых роSSийскими оккупантами мирных лиц. Захоронение нашли по обе стороны дороги неподалеку от Макарова, где размещались позиции россиян, информирует Апостроф .

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"В Бучанском районе полиция Киевщины обнаружила и осмотрела тела трех убитых роSSийскими оккупантами мирных граждан. Захоронения обнаружили возле окружной дороги неподалеку от Макарова, где в период боевых действий размещались позиции россиян", - отмечается в сообщении.

По информации областной полиции, в яме находились тела трех мужчин. Рядом с могилой обнаружили растяжку с гранатой «Ф-1», которую установили роSSийские военные.

"Два человека были убиты в голову, один – в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших – это гражданин Чехии. Есть его соответствующие данные. Остальные два человека пока не установлены, но они были в гражданской одежде. Мы будем искать при каких обстоятельствах они исчезли на территории Украины", - отметил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

Установлено, что гражданин Чехии до войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал в Украину помогать как волонтер. 3 марта мужчина перестал выходить на связь. На родине у 49-летнего иностранца оставались жена и брат.

Сообщается также, что недалеко от села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя. Жертвой захватчиков стал бывший оперативный работник органов внутренних дел, находившийся на пенсии. В период, когда территория была захвачена роSSийскими войсками, мужчина вышел за дровами и не вернулся. Как оказалось, солдаты рф раздели мужчину и расстреляли. Его похоронили в поле рядом с боевыми позициями агрессоров.

"Это очередной факт, подтверждающий, что роSSийские военные похищали людей даже из собственных домов. На теле погибшего криминалисты обнаружили следы пыток. Четко зафиксировали также и наличие огнестрельных ранений в область тела", - отметил начальник полиции Киевщины.