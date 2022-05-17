Самолет Су-25, три БПЛА и крылатая ракета: в Генштабе рассказали о потерях противника за сутки

За минувшие сутки украинские подразделения ПВО поразили пять воздушных целей противника: самолет Су-25, три БпЛА оперативно-тактического уровня и крылатую ракету. О новых потерях россиян говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Ударная авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.

Общие потери врага уточняются и вскоре будут опубликованы в отдельной сводке.