Самолет Су-25, три БПЛА и крылатая ракета: в Генштабе рассказали о потерях противника за сутки

Отражены одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор" и не только, информирует ZN.ua.

Самолет Су-25, три БПЛА и крылатая ракета: в Генштабе рассказали о потерях противника за сутки
Фото: Генштаб

За минувшие сутки украинские подразделения ПВО поразили пять воздушных целей противника: самолет Су-25, три БпЛА оперативно-тактического уровня и крылатую ракету. О новых потерях россиян говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Ударная авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.

Общие потери врага уточняются и вскоре будут опубликованы в отдельной сводке.


Оксана Коваль, ZN.ua

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