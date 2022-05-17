Беларусь активизировала войска у границы с Украиной из-за «угроз со стороны Украины и НАТО»

На границе Беларуси и Украины наблюдается активность белорусских военных. В Гомельской области местные жители заметили, как они устанавливали брустверы и блокпосты на трассе Гомель-Чернигов. Об этом сообщает издание «Радыё Свабода» .

Согласно информации источника, военные СБ совместно с ГАИ проверяют документы тех водителей, которые направляются в белорусские пограничные села. Кроме того, производятся осмотры багажника.

В «Свободе» также опубликовали показания матери одного из служащих Слонимской механизированной бригады, больше месяца проведшего на границе с Украиной. По ее словам, на место военнослужащих в Брагинский район теперь пришли Силы специальных операций.

Действия белорусских военных косвенно объяснил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Игорь Король. В эфире местного государственного телевидения он рассказал, что власти РБ до сих пор видят угрозы со стороны Украины и стран НАТО.

«В Средиземном море и Балтике создана ударная группа крылатых ракет. К сожалению, крылатые ракеты не оружие для обороны, это оружие в первую очередь для нападения. Дальность действия этих ракет позволяет им вести огонь по территории нашей страны», – отметил заместитель начальника Генштаба РБ.