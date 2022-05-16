Сражения в Украине идут на четырех направлениях: карта боев от британской разведки

Продолжаются 82 сутки полномасштабной роSSийско-украинской войны. Вооруженные Силы Украины активно борются за деоккупацию Харьковщины. В то же время, остается напряженной ситуация в Восточной операционной зоне.

Министерство обороны Великобритании со ссылкой на собственную разведку создало актуальную карту роSSийского вторжения в Украину, информирует Апостроф.

Розовым на карте обозначена временно оккупированная роSSийскими войсками территория. Активные боевые действия продолжаются в районах, отмеченных косыми линиями. А синие стрелки означают украинское преимущество на определенных направлениях.

Как видим, украинские военные выдавливают оккупантов из Харьковской области, оттесняя врага к украинско-роSSийской границе. Также подразделения ВСУ имеют преимущество вблизи Николаева и Херсона.

В то же время оккупанты сосредотачиваются на Изюмском направлении, а также на востоке нашей страны, пытаясь идти в наступление, однако каждый раз несут значительные потери и не имеют существенных успехов.


Маргарита Лепс, Апостроф

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