НАТО выходит за рамки «своего географического предназначения» и пытается влиять на другие регионы, заявил президент РоSSии Владимир Путин во время саммита ОДКБ в Москве.

По его мнению, «расширение НАТО носит искусственный характер», сказал он, комментируя заявление правительств Финляндии и Швеции о желании вступить в альянс после полномасштабного роSSийского вторжения в Украину.

Путин предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции, додавив, что ответ РФ будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса, поскольку «проблемы создаются на голом месте».