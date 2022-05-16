«Проблемы создаются на голом месте» — Путин о планах Финляндии и Швеции вступить в НАТО

В РоSSии еще не увидели угрозу, но уже готовы ответить, информирует ZN.ua.

«Проблемы создаются на голом месте» — Путин о планах Финляндии и Швеции вступить в НАТО
© Официциальный сайт Кремля

НАТО выходит за рамки «своего географического предназначения» и пытается влиять на другие регионы, заявил президент РоSSии Владимир Путин во время саммита ОДКБ в Москве.

По его мнению, «расширение НАТО носит искусственный характер», сказал он, комментируя заявление правительств Финляндии и Швеции о желании вступить в альянс после полномасштабного роSSийского вторжения в Украину.

Путин предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции, додавив, что ответ РФ будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса, поскольку «проблемы создаются на голом месте».

Утром спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что «вступление Украины в НАТО могло привести к территориальному спору РФ с государством, находящимся в альянсе», имея в виду, что РФ при любых условиях начала бы войну с Украиной.


Ирина Знась, ZN.ua

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