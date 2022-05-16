Оккупанты готовят массовый подлог «свидетельств свидетелей», что Мариуполь якобы уничтожили ВСУ – Андрющенко

Оккупанты в Мариуполе готовятся сфальсифицировать «свидетельства свидетелей» о том, что город якобы уничтожили украинские военные, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. Враг уже объявил о начале регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи, что должно способствовать воплощению намерений РФ .

«Однако, при представлении собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество «было уничтожено украинскими военными», а близкие «убиты украинской армией». В случае отсутствия/отказа такой отметки оккупанты сообщают, что никакая компенсация произведена не будет», – пояснил Андрющенко.

По его словам, мариупольцы предоставляют заявления с соответствующими метками, ведь испытывают психологическое давление и находятся в информационной блокаде.

«В итоге, россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных «свидетельств» о «зверствах украинской армии», – подытожил Андрющенко.