Оккупанты готовят массовый подлог «свидетельств свидетелей», что Мариуполь якобы уничтожили ВСУ – Андрющенко
Советник мэра Мариуполя объяснил, как именно враг собирает такие показания, информирует
Оккупанты в Мариуполе готовятся сфальсифицировать «свидетельства свидетелей» о том, что город якобы уничтожили украинские военные,
«Однако, при представлении собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество «было уничтожено украинскими военными», а близкие «убиты украинской армией». В случае отсутствия/отказа такой отметки оккупанты сообщают, что никакая компенсация произведена не будет», – пояснил Андрющенко.
По его словам, мариупольцы предоставляют заявления с соответствующими метками, ведь испытывают психологическое давление и находятся в информационной блокаде.
«В итоге, россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных «свидетельств» о «зверствах украинской армии», – подытожил Андрющенко.