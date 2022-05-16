Еврокомиссия готовит заключение для Европейского совета по заявке Украины в ЕС

Комиссия получила все ответы Украины на вопросы ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи., что Европейская Комиссия готовит заключение для Европейского совета по заявке Украины в ЕС.

Комиссия получила все ответы Украины на вопросы ЕС.

"Встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить, как усилить дальнейшую поддержку Украины. ЕС поддерживает Украину, чтобы смягчить последствия войны РоSSии против Украины. Получены все ответы на вопросник ЕС. Сейчас Комиссия готовит заключение для Совета по заявке Украины в ЕС ", - отметил Варгеи в Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua

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