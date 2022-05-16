Роспропаганда выдала фейк об "уничтожении" украинского спецназа на Змеином и опозорилась: фото и видео

РоSSийские оккупанты решили подработать еще и пропагандистами и сняли видео с якобы ликвидацией украинских военных на острове Змеиный. Оно даже оказалось на официальном канале минобороны РФ, однако, как всегда, не обошлось без позора и откровенных фейков, информирует Апостроф.

Об этом сообщили в пресс-службе 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

РоSSияне опубликовали видео с якобы кадрами убийства украинских спецназовцев на острове Змеиный. Они подробно снимали мертвых людей, контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса, вероятно, подобранного на поле боя где-то на материковой части Украины.

И именно такая детальная съемка их и "погубила", поскольку на одном из убитых был ремень военно-морского флота РФ с узнаваемым знаком. Кроме того, в пресс-службе отмечают, что форма на мертвых людях - тоже роSSийская. В общем, фейк был создан некачественно и непродуманно.

В то же время, такие откровенные признаки того, что на видео показаны мертвые роSSийские оккупанты, не смутили минобороны РФ - они с гордостью опубликовали запись на своем официальном канале "Звезда".


Лиза Бровко, Апостроф

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