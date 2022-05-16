"От Изюма до Крыма": эксперт рассказал, в какой очередности будет освобождаться Украина

У Украины появилась возможность не просто гнать оккупантов с тех территорий, которые им удалось занять после 24 февраля 2022 года, но и освободить Крым и Донбасс.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, как вероятно это будет происходить.

"В данный момент ВСУ занимаются вытеснением оккупантов из Харьковской области. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы целиком и полностью провести деокуппацию того района, в котором сосредоточено наибольшее количество рашистов. Речь идет об Изюмском районе. Там сейчас сосредоточено 37 БТГ рф для наступления оккупантов в районе Барвинково и Славянска.

Освобождая от Харькова в северном направлении, ВСУ выходят к Вовчанску, который играет важную роль в логистических поставках на Изюмском направлении. Он ведет к основной артерии поставок оккупационной группировки.

Дальше - либо вывод роSSийских подразделений с Изюмского направления или их окружение в перспективе. Что является достаточно уникальной операцией - на это понадобится месяц-полтора для реализации.

После этого фактически весь карточный домик пропагандистов рф под названием "большая битва за Донбасс" начинает рушиться.

Когда будет закончен вопрос с изюмской группировкой, движение украинских войск будет направлено на деоккупацию Луганской и Донецких областей. А в первую очередь будет сосредоточено на южном направлении - Запорожская область.

Деоккупация Запорожской области будет играть очень важную роль для разрезания Донбасского и Южного плацдарма, который удалось захватить роSSийским оккупантам.

Дальше деоккупация Херсона и Херсонской области и контрнаступление на Донбасском плацдарме. И этого не нужно ждать, что это будет незамедлительно.

Оккупанты будут сами бежать из Херсона и области после того, как будет деоккупирована Запорожская область. Они будут прекрасно понимать, если они не выведут свои войска с Херсонщины, то они окажутся в той же ситуации, что и изюмская группировка. 17 БТГ (в Херсонской области) не способны по всему фронту обеспечивать удержание позиций даже в обороне, не говоря уже о наступлении.

К концу этого года мы увидим, что Украина имеет все шансы вернуть ВСЕ свои территории. И до конца этого года мы умеем все шансы вернуть все территории материковой Украины.

Деоккуцпация Крыма переносится на 2023 год. Это может нанесения точечных ударов по военной инфраструктуре роSSийских оккупантов на полуострове - склады, нефтебазы, склады с вооружением и т.д.