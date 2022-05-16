Только Украина может выбирать, что будет считаться победой в войне — Квин

Временная поверенная США в Украине Кристина Квин заявила, что только Украина будет определять, что будет считаться победой в этой войне. Во время интервью ЕП она заявила, что США , в свою очередь, поддержат такое решение.

"Украина должна одержать победу, но определять очертания этой победы должны не США , а Украина. Украинское правительство и украинцы должны определить, какой итог войны является для них приемлемым, а какой – нет", - сказала Квин.

По ее словам, Штаты поддерживают вариант, обеспечивающий безопасность для всей Европы, в том числе и Украины. Нужно, чтобы РоSSия стала менее угрожающей не только для соседей, но и континента в целом.