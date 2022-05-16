Только Украина может выбирать, что будет считаться победой в войне — Квин
То же касается и вопроса целесообразности переговоров Киева и Москвы, информирует
Временная поверенная США в Украине Кристина Квин заявила, что только Украина будет определять, что будет считаться победой в этой войне. Во время интервью
"Украина должна одержать победу, но определять очертания этой победы должны не США, а Украина. Украинское правительство и украинцы должны определить, какой итог войны является для них приемлемым, а какой – нет", - сказала Квин.
По ее словам, Штаты поддерживают вариант, обеспечивающий безопасность для всей Европы, в том числе и Украины. Нужно, чтобы РоSSия стала менее угрожающей не только для соседей, но и континента в целом.
"Наш министр обороны Ллойд Остин сказал, что мы стремимся увидеть РоSSию стратегически более слабой, потому что нас беспокоит, не сделает ли президент Путин новый безответственный шаг подобно тому, что он сделал в Украине. Мы также не избегаем говорить о том, нужны ли вам переговоры и какой-либо договор с РФ на пути к победе или нет. Это должно быть ваше решение", - сказала временная поверенная США.