Оккупанты готовят спецоперацию в Мариуполе: планируется задействовать 2000 пленных, что известно

Для этого оккупанты рф хотят использовать пленных защитников и похищенных гражданских лиц.

В международном волонтерском сообществе InformNapalm предупреждают, что роSSийские оккупанты могут готовить спецоперацию в Мариуполе. Для этого будут использованы пленные защитники и похищенные гражданские лица.

Уточняется, что 16-17 мая или чуть позже к действиям информационно-психологического характера планируется привлечь до 2000 пленных.

Среди ключевых планов россиян:

отправить в Мариуполь военнослужащих разведроты, которые в обязательном порядке получили приказ взять противогазы, полный общевойсковой защитный комплект и дополнительные небольшие рюкзаки, содержание которых неизвестно;

отправить в Мариуполь 6 автомобильных цистерн, содержание которых неизвестно. В сопровождении с охраной бронетехники

Аналитики предполагают, что пленных людей хотят использовать для создания картинки роSSийских пропагандистских СМИ, якобы защитники Азовстали сдались в плен, и после этого попытаются использовать содержание цистерн (возможно, химические вещества), чтобы "выкурить" настоящих защитников с их позиций.

Также пленных могут использовать в качестве живого щита для реализации штурмовой операции.