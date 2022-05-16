Оккупанты не отказались от намерений вести боевые действия на территории ЗАЭС

Однако результаты своего обстрела ЗАЭС в марте рашисты пытаются скрывать, информирует ZN.ua.

Оккупанты не отказались от намерений вести боевые действия на территории ЗАЭС
© npp.zp.ua

РоSSийские военные, находящиеся в оккупированном Энергодаре и на Запорожской АЭС, не отказались от намерений совершать боевые действия на территории станции, хотя пытаются скрыть и предотвратить утечку информации о результатах своего обстрела ЗАЭС в марте. Это следует из сообщения НАЭК "Энергоатом".

"Сотрудникам Запорожской АЭС запрещено приходить на работу с телефонами", – говорят в "Энергоатоме".

А следы обстрелов на помещениях АЭС закрыты инженерными заграждениями.

Но о том, что оккупанты не отказались от идеи воевать на территории АЭС, свидетельствуют вырытые окопы, размещенные мешки с песком, бетонные блоки.

Впрочем, рашистов в городе стало значительно меньше, утверждают в "Энергоатоме".

"На Донбасс ведь нужно свежее мясо. Американская военная техника уже активно сжигает рашистскую нечисть с планеты Земля", - говорится в сообщении.

Напомним, МАГАТЭ все-таки планирует побывать на оккупированной россиянами ЗАЭС. Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси продолжает переговоры с украинской и роSSийской сторонами о посещении захваченной войсками РФ станции. Правда, о таких намерениях МАГАТЭ заявляет еще с апреля.

По данным МАГАТЭ, по состоянию на конец апреля, роSSийский " Росатом" направил на Запорожскую АЭС группу собственных ядерщиков. Представители роSSийской корпорации по атомной энергии до сих пор незаконно находятся на площадке ЗАЭС.

А на прошлой неделе вблизи оккупированной Запорожской АЭС погиб экс-нардеп Давид Жвания, являвшийся неофициальным представителем "Росатома" и, как оказалось, имеющий роSSийский паспорт.

Как известно, в начале марта роSSийские оккупанты объявили Запорожскую атомную электростанцию собственностью Росатома. РоSSияне даже пытались заменить персонал Запорожской АЭС инженерами роSSийской госкорпорации.

Но после того, как Украина заявила об акте ядерного терроризма и потребовала реакции международного сообщества, в частности, об этом в очень тревожной тональности заявил Президент Украины Владимир Зеленский, РоSSия пошла на попятную.

В ситуацию было вынуждено вмешаться МАГАТЭ, и в РоSSии не решились заявить международному агентству по атомной энергии, что Запорожская АЭС перешла в их собственность. Присутствие специалистов Росатома на территории Украины, на ядерных объектах, захваченных роSSийской армией, в РоSSии объяснили "консультативной помощью".

По материалам: Энергоатом /

Лия Ильченко, ZN.ua

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