NYT: Разгром при форсировании Донца стал одним из самых смертоносных эпизодов войны и порождает ощущение катастрофы в РФ

РоSSийское командование 11 мая направило около 550 военнослужащих для форсирования реки Донец с целью оцепления украинских войск вблизи Рубежного. В Институте изучения войны, ссылаясь на анализ имеющихся снимков, отмечают, что потери РФ могли составить до 485 человек, также уничтожено более 80 единиц техники, информирует ZN.ua.

NYT: Разгром при форсировании Донца стал одним из самых смертоносных эпизодов войны и порождает ощущение катастрофы в РФ
Фото: ВСУ

Уничтожение роSSийского батальона, когда он пытался пересечь реку на северо-востоке Украины на прошлой неделе, является одним из самых смертоносных боевых действий в войне, а оценки, основанные на общедоступных доказательствах, свидетельствуют о том, что более 400 роSSийских солдат были убиты или ранены. И по мере того, как масштабы этого события приобретают все более четкие очертания, масштабы человеческих потерь оккупанта, похоже, прорываются сквозь жестко контролируемый Кремлем информационный пузырь, пишет The New York Times.

Пожалуй, наиболее впечатляющим является то, что провал роSSийской битвы резонирует со словами пророSSийских блоггеров – некоторые из которых военные – которые достоверно публикуют в социальной сети Telegram заявления о "роSSийских успехах на фронте".

"Комментарии этих широко блоггеров могут разжечь в РоSSии растущие сомнения в перспективах РоSSии в этой войне и компетентности роSSийского военного руководства", — отметили эксперты из вашингтонского Института изучения войны.

РФ направила 550 бойцов с целью форсирования реки Донец для окружения украинских войск

Напомним, 11 мая роSSийское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Донец возле Белогоровки на востоке Луганщины для окружения украинских войск вблизи Рубежного.


Оксана Коваль, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Нобелевская лауреатка назвала нападение на Украину прямым эхом Второй мировой войныНобелевская лауреатка назвала нападение на Украину прямым эхом Второй мировой войны
Запах ацетона, обмороки, минус 25 кг веса, гноение ран: врач с Азовстали рассказал о состоянии бойцов
Спецоперация с химоружием на Азовстали сегодня: инсайдеры InformNapalm назвали вероятный сценарий РФ в МариуполеСпецоперация с химоружием на Азовстали сегодня: инсайдеры InformNapalm назвали вероятный сценарий РФ в Мариуполе
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали""Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
С начала полномасштабной роSSийско-украинской войны погибли 229 детейС начала полномасштабной роSSийско-украинской войны погибли 229 детей
Глава Пентагона рассказал Резникову о своем первом разговоре с Шойгу после начала войныГлава Пентагона рассказал Резникову о своем первом разговоре с Шойгу после начала войны
Оккупанты похвастались, как обстреливают мирных запрещенными снарядами: "Да все ждут, когда Володьку..."Оккупанты похвастались, как обстреливают мирных запрещенными снарядами: "Да все ждут, когда Володьку..."
Наступление на Донбассе отстало от графика и потеряло темп, – разведка ВеликобританииНаступление на Донбассе отстало от графика и потеряло темп, – разведка Великобритании
Путин не соглашается на освобождение защитников "Азовстали", - Анна МалярПутин не соглашается на освобождение защитников "Азовстали", - Анна Маляр
На "Азовстали" около 600 раненых военных, 40 из них в тяжелом состоянии - командир 12-й бригадыНа "Азовстали" около 600 раненых военных, 40 из них в тяжелом состоянии - командир 12-й бригады
Последние новости
Подгружаем последние новости