NYT: Разгром при форсировании Донца стал одним из самых смертоносных эпизодов войны и порождает ощущение катастрофы в РФ

Уничтожение роSSийского батальона, когда он пытался пересечь реку на северо-востоке Украины на прошлой неделе, является одним из самых смертоносных боевых действий в войне, а оценки, основанные на общедоступных доказательствах, свидетельствуют о том, что более 400 роSSийских солдат были убиты или ранены. И по мере того, как масштабы этого события приобретают все более четкие очертания, масштабы человеческих потерь оккупанта, похоже, прорываются сквозь жестко контролируемый Кремлем информационный пузырь, пишет The New York Times.

Пожалуй, наиболее впечатляющим является то, что провал роSSийской битвы резонирует со словами пророSSийских блоггеров – некоторые из которых военные – которые достоверно публикуют в социальной сети Telegram заявления о "роSSийских успехах на фронте".

"Комментарии этих широко блоггеров могут разжечь в РоSSии растущие сомнения в перспективах РоSSии в этой войне и компетентности роSSийского военного руководства", — отметили эксперты из вашингтонского Института изучения войны.

РФ направила 550 бойцов с целью форсирования реки Донец для окружения украинских войск

Напомним, 11 мая роSSийское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Донец возле Белогоровки на востоке Луганщины для окружения украинских войск вблизи Рубежного.