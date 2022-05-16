Накануне наши защитники сбили два вражеских вертолета и не только

За прошедшие сутки украинские защитники поразили 11 воздушных целей врага, сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ. Кроме того, военные Воздушных Сил нанесли удар по водной цели оккупантов.

«15 мая ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносит очередное поражение по водной переправе оккупантов. На этот раз речь идет о переправе через реку Ингулец. Истребители продолжают патрулирование воздушного пространства Украины, а штурмовики и бомбардировщики наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, скоплению войск и колоннам вражеской техники», – сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

Всего за прошедшие сутки украинские военные поразили 11 целей, а именно: