Росіяни б'ють по Україні нашими ж ракетами — розвідка

Їх вони використовують як приманку для виявлення ППО. А вже після цього окупанти пускають бойові ракети, інформує ZN.ua.

Росіяни б'ють по Україні нашими ж ракетами — розвідка

Російські військові здійснюють ракетні удари по Україні в тому числі й крилатими ракетами Х-55, які вони отримали внаслідок підписання Будапештського меморандуму від України. Про це розповів заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький під час інтерв'ю The New York Times.

Наші розвідники почали виявляти ракети такого типу під час обстрілів. Вони були виготовлені 1970-х роках на українському збройному заводі. Ці ракети призначені для несення ядерних боєголовок, які росіяни витягують. Натомість вони прикріплюють баласт, щоб замаскувати те, що ракети "порожні".

"Ракети найімовірніше, були частиною зброї, яку Україна передала Росії ще у 1990-х роках в рамках міжнародної угоди, спрямованої на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності країни", - зазначив Скібіцький.

Такі "порожні" ракети росіяни використовують як приманки, щоб виявити нашу ППО.

"Спочатку запускається ракета Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль", - відзначив Скібіцький, додаючи, що вже після цього росіяни пускають сучасні ракети з бойовим зарядом.

"Всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95 також були передані (в рамках меморандуму - ред.) . Зараз з цих бомбардувальників вони застосовують проти нас ракети Х-55. Було б краще, якби ми їх передали США", - сказав Скібіцький.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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