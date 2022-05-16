Оккупанты пытаются продолжать атаку на Северодонецк

В Луганской области бои продолжаются почти круглосуточно, информирует ZN.ua.

Оккупанты пытаются продолжать атаку на Северодонецк
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Оккупанты отступают на подступах к Северодонецку Луганской области, однако пытаются продолжать атаку на город, отметил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Чтобы сдержать оккупантов, наши защитники взорвали железнодорожные мосты между Рубежным и областным центром (Северодонецком – ред.)", - отметил глава ОВА в Facebook.

По его словам, в Луганской области враг продолжает наступать, а бои продолжаются почти круглосуточно. Оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике, а их подразделения укомплектованы только на 20%.

Гайдай отметил, что целью подрыва мостов между Рубежным и Северодонецком было сдерживание наступления оккупационных сил РФ на Лисичанск и Северодонецк.

"Ночью на Северодонецком направлении активных боевых действий на линии фронта не было, а оккупанты "мощно били по мирным", в результате чего семь многоэтажек и здание ВПУ получили повреждения в результате обстрелов", - добавил Гайдай.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Вдоль периметра Запорожской АЭС оккупанты вырыли окопы, маскируют следы обстрела – ЭнергоатомВдоль периметра Запорожской АЭС оккупанты вырыли окопы, маскируют следы обстрела – Энергоатом
Оккупанты ударили ракетами по Сумской областиОккупанты ударили ракетами по Сумской области
Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: ранен ребенокОккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: ранен ребенок
В Луганской области роSSийские оккупанты пытаются взять ВСУ в кольцоВ Луганской области роSSийские оккупанты пытаются взять ВСУ в кольцо
Добрались и до женщин: оккупанты на захваченных территориях устроили скрытую мобилизациюДобрались и до женщин: оккупанты на захваченных территориях устроили скрытую мобилизацию
Оккупанты похвастались, как обстреливают мирных запрещенными снарядами: "Да все ждут, когда Володьку..."Оккупанты похвастались, как обстреливают мирных запрещенными снарядами: "Да все ждут, когда Володьку..."
Оккупанты не хотят признать, что находятся в тупике, - ЗеленскийОккупанты не хотят признать, что находятся в тупике, - Зеленский
В Северодонецке обнаружили тела двух погибших от роSSийских обстрелов, - ГайдайВ Северодонецке обнаружили тела двух погибших от роSSийских обстрелов, - Гайдай
В Северодонецке растет число желающих эвакуироваться, - ГайдайВ Северодонецке растет число желающих эвакуироваться, - Гайдай
В ОРДО роSSийские оккупанты под прикрытием "национализации" забирают все имущество у украинцев, - АндрющенкоВ ОРДО роSSийские оккупанты под прикрытием "национализации" забирают все имущество у украинцев, - Андрющенко
Последние новости
Подгружаем последние новости