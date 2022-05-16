Оккупанты пытаются продолжать атаку на Северодонецк

Оккупанты отступают на подступах к Северодонецку Луганской области, однако пытаются продолжать атаку на город, отметил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Чтобы сдержать оккупантов, наши защитники взорвали железнодорожные мосты между Рубежным и областным центром (Северодонецком – ред.)", - отметил глава ОВА в Facebook.

По его словам, в Луганской области враг продолжает наступать, а бои продолжаются почти круглосуточно. Оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике, а их подразделения укомплектованы только на 20%.

Гайдай отметил, что целью подрыва мостов между Рубежным и Северодонецком было сдерживание наступления оккупационных сил РФ на Лисичанск и Северодонецк.

"Ночью на Северодонецком направлении активных боевых действий на линии фронта не было, а оккупанты "мощно били по мирным", в результате чего семь многоэтажек и здание ВПУ получили повреждения в результате обстрелов", - добавил Гайдай.