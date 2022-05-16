Черный дым и запах гари: в роSSийском Белгороде произошло новое ЧП

В городе Строитель в Белгородской области РоSSии в ночь на понедельник, 16 мая, произошел пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал "БелПлюс"

"В Строителе какое-то ЧП возле ЖБИ. В небе черный дым и запах гари. Пожарные на месте", - сказано в сообщении, информирует Апостроф .

Как видно на кадрах, снятых очевидцами, в районе ЧП собралось много пожарных машин. Информации о причинах возгорания на данный момент нет.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на воскресенье, 8 мая, в роSSийском городе Белгород, который граничит с Украиной, местные жители опять слышали взрывы.