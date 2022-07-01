Ракетний удар по Кременчуку: на згарищі ТРЦ виявили майже 30 фрагментів тіл
У ДСНС повідомили, скільки відсотків завалів зруйнованого ТРЦ вдалося розібрати, інформує
Станом на 1 липня рятувальники та комунальники продовжують працювати на місці ТРЦ «Амстор» у Кременчуці, який ракетами зруйнували російські вбивці. Станом на зараз розібрано 85% завалів, передає «
Вказано, що робота на місці трагедії ускладнюється тим, що під час вибуху деформувалися залізобетонні конструкції та метал. За словами Зуб, на згарищі зруйнованого ТРЦ станом на сьогодні виявили 28 фрагментів тіл, з них вісім ідентифікували як частини тіл людей.
Зараз на місці трагедії працюють 400 людей, з них – близько 150 рятувальники. Також на місці працюють близько 50 машин.