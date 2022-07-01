Ракетний удар по Кременчуку: на згарищі ТРЦ виявили майже 30 фрагментів тіл

Станом на 1 липня рятувальники та комунальники продовжують працювати на місці ТРЦ «Амстор» у Кременчуці, який ракетами зруйнували російські вбивці. Станом на зараз розібрано 85% завалів, передає « Суспільне » з посиланням на пресофіцерку Кременчуцького райуправління Головного управління ДСНС України у Полтавській області Ірину Зуб.

Вказано, що робота на місці трагедії ускладнюється тим, що під час вибуху деформувалися залізобетонні конструкції та метал. За словами Зуб, на згарищі зруйнованого ТРЦ станом на сьогодні виявили 28 фрагментів тіл, з них вісім ідентифікували як частини тіл людей.

Зараз на місці трагедії працюють 400 людей, з них – близько 150 рятувальники. Також на місці працюють близько 50 машин.