Зеленский хочет провести "Евровидение" в восстановленном Мариуполе

Украинская музыка покоряет Европу в третий раз за всю историю, подчеркнул президент.

Зеленский хочет провести "Евровидение" в восстановленном Мариуполе
Фото: ОПУ

Владимир Зеленский поблагодарил украинскую группу KALUSH Orchestra за победу на конкурсе "Евровидение-2022" и заявил, что хочет провести этот музыкальный конкурс в свободном и отстроенном Мариуполе.

Об этом президент написал в Telegram.

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! В третий раз за свою историю. И верю - не в последний раз", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что хочет провести "Евровидение" в Мариуполе.

"Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!", - отметил президент.

Он поблагодарил за победу KALUSH Orchestra и всех, кто поддержал Украину в голосовании.

Напомним, группа KALUSH одержала победу на Евровидении. В сумме украинцы получили 631 голос. Зрительское голосование стало абсолютным рекордом в истории "Евровидения" и принесло 439 баллов.

После исполнения песни "Стефания" солист группы Олег Псюк обратился к мировому сообществу: "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите "Азовстали" прямо сейчас!"

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