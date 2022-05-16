Надо надеяться на ВСУ, а не на смерть Путина — оппозиционер Пономарев

РоSSийский оппозиционер Илья Пономарев порекомендовал в вопросе завершения войны не надеяться, что диктатор Владимир Путин умрет, хотя наша разведка и подтверждает то, что у него рак. Об этом Пономарев заявил во время интервью Радио НВ .

"Это надо спросить у [вероятной любовницы Путина] Алины Кабаевой, она должна это знать (смеется — ред.). Если серьезно говорить, то есть очень много разных признаков, что Путин действительно болен раком, но это еще ничего не значит. Мы же понимаем, что человек может болеть длительное время. Это, вероятно, не смертельная болезнь. Я бы не надеялся, что он умрет, погибнет и исчезнет в течение года. Нам нужно надеяться на действия украинской армии, а не на то, что она исчезнет", – рассказал Пономарев.

Он при этом подтвердил, что в Кремле действительно ходят слухи о болезни Путина.