Надо надеяться на ВСУ, а не на смерть Путина — оппозиционер Пономарев
Он объяснил, что слухи о возможных заболеваниях диктатора ходят уже не первый год, информирует
РоSSийский оппозиционер Илья Пономарев порекомендовал в вопросе завершения войны не надеяться, что диктатор Владимир Путин умрет, хотя наша разведка и подтверждает то, что у него рак. Об этом Пономарев заявил во время
"Это надо спросить у [вероятной любовницы Путина] Алины Кабаевой, она должна это знать (смеется — ред.). Если серьезно говорить, то есть очень много разных признаков, что Путин действительно болен раком, но это еще ничего не значит. Мы же понимаем, что человек может болеть длительное время. Это, вероятно, не смертельная болезнь. Я бы не надеялся, что он умрет, погибнет и исчезнет в течение года. Нам нужно надеяться на действия украинской армии, а не на то, что она исчезнет", – рассказал Пономарев.
Он при этом подтвердил, что в Кремле действительно ходят слухи о болезни Путина.
"Я помню те слухи, которые были десять лет назад. У него было многое. Он не молодой человек и не становится моложе. Конечно, у него есть разные болезни. Нам нужно интересоваться, влияет ли та или иная болезнь на него так, чтобы он потерял свою способность, но сейчас мы видим, что пока этого не происходит. Он остается президентом РФ, к сожалению", – предупредил оппозиционер.