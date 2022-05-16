На грани фола, Лукашенко пытается балансировать между РФ и цивилизованным миром - британская разведка

Президент Беларуси избегает прямого участия в войне в Украине, но продолжает поддерживать политику Путина, информирует ZN.ua.

На грани фола, Лукашенко пытается балансировать между РФ и цивилизованным миром - британская разведка
© Сайт президента Беларуси

Показательные военные учения вблизи польской и украинской границ Беларуси призваны создавать напряжение в регионе. Присутствие белорусских сил вблизи Украины должны удерживать войска от дальнейшего переброса на восток, сообщает пресс- служба Министерства обороны Великобритании.

После начала военных учений руководство Беларуси объявило о развертывании сил специальных операций, подразделений ПВО вдоль границы с Украиной. Потенциальная угроза на северо-западной границе предположительно удержит украинское военное руководство от переброски Вооруженных сил из этих регионов в зону боевых действий на восток страны.

Несмотря на слухи и заявления роSSийских и белорусских чиновников, непосредственное участие в войне Беларусь, пока не принимала. Однако территория страны активно использовалась как плацдарм для первоначального наступления РоSSии на Киев и Чернигов, а также как аэродром, откуда периодически производились воздушные атаки на украинские города.

" Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, уравновешивает поддержку роSSийского вторжения желанием избежать прямого военного вмешательства с риском западных санкций, возмездия и возможного недовольства белорусскими военными " - пишет британская разведка.

Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 May 2022

Получили из более чем Великобритания UK's response: https://t.co/DAnpcubog6

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 16, 2022

Дарья Кепова, ZN.ua

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