На грани фола, Лукашенко пытается балансировать между РФ и цивилизованным миром - британская разведка

Показательные военные учения вблизи польской и украинской границ Беларуси призваны создавать напряжение в регионе. Присутствие белорусских сил вблизи Украины должны удерживать войска от дальнейшего переброса на восток, сообщает пресс- служба Министерства обороны Великобритании.

После начала военных учений руководство Беларуси объявило о развертывании сил специальных операций, подразделений ПВО вдоль границы с Украиной. Потенциальная угроза на северо-западной границе предположительно удержит украинское военное руководство от переброски Вооруженных сил из этих регионов в зону боевых действий на восток страны.

Несмотря на слухи и заявления роSSийских и белорусских чиновников, непосредственное участие в войне Беларусь , пока не принимала. Однако территория страны активно использовалась как плацдарм для первоначального наступления РоSSии на Киев и Чернигов, а также как аэродром, откуда периодически производились воздушные атаки на украинские города.

" Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, уравновешивает поддержку роSSийского вторжения желанием избежать прямого военного вмешательства с риском западных санкций, возмездия и возможного недовольства белорусскими военными " - пишет британская разведка.