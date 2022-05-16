Путин думал, что сможет ликвидировать Украину и разделить НАТО – Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов поздравил Украину с победой на Евровидении и прокомментировал текущую ситуацию на фронте роSSийско-украинской войны в своем Twitter . То, что Украина сможет защитить свою независимость, Энтони Блинкен не сомневается.

США не только продолжают всячески поддерживать Украину, но и защищают таким образом " принципы суверенитета и независимости, которые являются основой глобального мира и безопасности ".

Развязанная Москвой война имела цель подорвать основы мировой безопасности. Уничтожение суверенной страны и смута внутри Североатлантического Альянса являлось желаемым результатом для руководства РФ , однако его достичь им не удалось.

President Putin ликвидировал этот brutal and unprovoked war thinking he could eliminate Ukraine как независимое государство и divide @NATO . Instead, he's only reinforced Ukraine's sovereignty and independence. NATO является stronger, более способным, более unified than ever. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022

"Президент Путин начал эту жестокую и неспровоцированную войну, думая, что сможет ликвидировать Украину как независимую страну и разделить НАТО. Вместо этого он лишь укрепил суверенитет и независимость Украины. НАТО сильнее, состоятельнее, единее, чем когда-либо" - пишет Энтони Блинкен.