Путин думал, что сможет ликвидировать Украину и разделить НАТО – Блинкен

Госсекретарь США считает, что результаты действий главы Кремля противоположны его ожиданиям, информирует ZN.ua.

Путин думал, что сможет ликвидировать Украину и разделить НАТО – Блинкен
© Офис президента

Государственный секретарь Соединенных Штатов поздравил Украину с победой на Евровидении и прокомментировал текущую ситуацию на фронте роSSийско-украинской войны в своем Twitter. То, что Украина сможет защитить свою независимость, Энтони Блинкен не сомневается.

США не только продолжают всячески поддерживать Украину, но и защищают таким образом " принципы суверенитета и независимости, которые являются основой глобального мира и безопасности ".

Развязанная Москвой война имела цель подорвать основы мировой безопасности. Уничтожение суверенной страны и смута внутри Североатлантического Альянса являлось желаемым результатом для руководства РФ, однако его достичь им не удалось.

President Putin ликвидировал этот brutal and unprovoked war thinking he could eliminate Ukraine как независимое государство и divide @NATO. Instead, he's only reinforced Ukraine's sovereignty and independence. NATO является stronger, более способным, более unified than ever.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022

"Президент Путин начал эту жестокую и неспровоцированную войну, думая, что сможет ликвидировать Украину как независимую страну и разделить НАТО. Вместо этого он лишь укрепил суверенитет и независимость Украины. НАТО сильнее, состоятельнее, единее, чем когда-либо" - пишет Энтони Блинкен.


Дарья Кепова, ZN.ua

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