Государственный секретарь Соединенных Штатов поздравил Украину с победой на Евровидении и прокомментировал текущую ситуацию на фронте роSSийско-украинской войны в своем Twitter . То, что Украина сможет защитить свою независимость, Энтони Блинкен не сомневается.

США не только продолжают всячески поддерживать Украину, но и защищают таким образом " принципы суверенитета и независимости, которые являются основой глобального мира и безопасности ".

Развязанная Москвой война имела цель подорвать основы мировой безопасности. Уничтожение суверенной страны и смута внутри Североатлантического Альянса являлось желаемым результатом для руководства РФ , однако его достичь им не удалось.