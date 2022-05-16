Наступление на Донбассе отстало от графика и потеряло темп, – разведка Великобритании

РоSSийской армии не удалось захватить значительные территории, однако она понесла большие потери.

Несмотря на мелкие начальные достижения, РоSSия не смогла достичь значительных территориальных достижений на Донбассе за последний месяц, сохраняя при этом стабильно высокий уровень истощения.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Сейчас РоSSия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, привлеченных в Украину с февраля", – говорится в сообщении.

Разведка Британии прогнозирует, что эти потери, скорее всего, будут усиливаться из-за уничтожения критических факторов, таких, как мостовое оборудование и разведка, наблюдение и разведывательные беспилотники.

Оборудования для переправ не хватало оккупантам с начала войны, замедляя и ограничивая наступательный маневр.

РоSSияне также нуждаются в большем количестве беспилотников, ведь их уязвимы для украинского ПВО.

Наступление РоSSии на Донбассе потеряло темп и значительно отстало от графика.

"В нынешних условиях вряд ли РоSSия резко ускорит темпы продвижения в течение следующих 30 дней", – прогнозирует разведка.

Напомним, 12 мая британская разведка сообщала о том, что наступательные действия армии РФ разворачиваются сразу на пяти направлениях: Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском.

Главной задачей противника было установление полного контроля над Рубежным и захвата Лимана и Северодонецка.