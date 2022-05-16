Наступление на Донбассе отстало от графика и потеряло темп, – разведка Великобритании

РоSSийской армии не удалось захватить значительные территории, однако она понесла большие потери.

Наступление на Донбассе отстало от графика и потеряло темп, – разведка Великобритании
Министерство обороны Великобритании
Фото: Anadolu Agency

Несмотря на мелкие начальные достижения, РоSSия не смогла достичь значительных территориальных достижений на Донбассе за последний месяц, сохраняя при этом стабильно высокий уровень истощения.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Сейчас РоSSия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, привлеченных в Украину с февраля", – говорится в сообщении.

Разведка Британии прогнозирует, что эти потери, скорее всего, будут усиливаться из-за уничтожения критических факторов, таких, как мостовое оборудование и разведка, наблюдение и разведывательные беспилотники.

Оборудования для переправ не хватало оккупантам с начала войны, замедляя и ограничивая наступательный маневр.

РоSSияне также нуждаются в большем количестве беспилотников, ведь их уязвимы для украинского ПВО.

Наступление РоSSии на Донбассе потеряло темп и значительно отстало от графика.

"В нынешних условиях вряд ли РоSSия резко ускорит темпы продвижения в течение следующих 30 дней", – прогнозирует разведка.

Напомним, 12 мая британская разведка сообщала о том, что наступательные действия армии РФ разворачиваются сразу на пяти направлениях: Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском.

Главной задачей противника было установление полного контроля над Рубежным и захвата Лимана и Северодонецка.

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